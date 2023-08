Nový šéf ÚS Baxa chce "sladit orchestr" svých kolegů

Nový předseda Ústavního soudu (ÚS) Josef Baxa po svém dnešním jmenování uvedl, že jeho rolí bude "sladit orchestr" dosavadních a nově příchozích kolegů. Chce, aby instituce byla srozumitelnější lidem a "uživatelsky přívětivější". Nová místopředsedkyně Ústavního soudu Kateřina Ronovská řekla, že se o své manažerské roli dověděla před několika dny. Profesorka občanského práva věří tomu, že uplatní zkušenosti z fungování akademických institucí. K tomu, že si ji prezident Petr Pavel do funkce vybral, podle ní přispělo to, že je žena.

Baxa by rád navázal na svého končícího předchůdce Pavla Rychetského, který podle něj nastavil velmi vysokou laťku. "Ústavní soud mi připomíná loď, která pluje a mění posádku během plavby a po 20 letech i kapitána," řekl s tím, že on a jeho místopředsedové musí zajistit, aby se tato loď nepotopila, aby neztratila kurz a aby ještě více posílila vysokou důvěru veřejnosti, kterou má. ÚS podle něj zároveň musí naplňovat svou roli a zároveň ji nesmí přešlapovat a míchat se do role jiných ústavních institucí. "Prostě aby na Ústavní soud bylo spolehnutí a aby všichni mohli klidně spát," shrnul.