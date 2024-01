Nový zákon přináší digitalizaci pobytové agendy cizinců

Zjednodušení a zrychlení řízení o pobytu či lepší evidenci v Česku dlouhodobě žijících cizinců má přinést nový zákon, který digitalizuje pobytovou agendu. Lidé by nově komunikovali s úřady elektronicky, vyplňovali by on-line formuláře a měli by být automaticky informováni o stavu řízení. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva vnitra Adama Rözler. Zákon podle něj prošel připomínkovým řízením a ministerstvo ho předloží vládě.

"Současný zákon je již zastaralý a v důsledku častých novelizací i nepřehledný," uvedl Rözler. Nová právní úprava ale podle něj ze současné normy vychází a nijak podstatně nemění podmínky pro udělení pobytového oprávnění. Hlavní změnou normy je digitalizace. K tomu chce ministerstvo vybudovat nový informační systém, ve kterém cizinci vytvoří elektronickou identitu a cizinecký účet.

Kromě digitalizace pobytové agendy návrh zákona zavede změnu v registraci občanů EU, kteří chtějí v České republice pobývat déle než 90 dnů. Posílí se také role takzvaného garanta - osoby nebo subjektu, například vzdělávací, vědecké či kulturní instituce, zaměstnavatele, sportovního klubu a podobně - který garantuje cizinci účel pobytu v Česku. Zákon má platit od počátku roku 2026.