Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Karel Řehka

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a bývalý velitel armádních speciálních sil Karel Řehka. Návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS) schválila vláda, sdělila ČTK ministryně. Nominaci Černochová projednala s prezidentem Milošem Zemanem, shodli se, že je jejich společným kandidátem. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident.

Řehka (47 let) by měl ve funkci vystřídat Aleše Opatu, kterému v létě končí v armádě vojenský závazek. Opata v čele armády pokračovat nechtěl. "Generál Řehka je skvělá volba, je to voják se zkušenostmi ze strategické oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i s velením na našem území nebo v bojových operacích na Balkáně a v Afghánistánu," uvedla Černochová.

Ministryně o nástupci Opaty v uplynulých týdnech se Zemanem mluvila několikrát, jejím favoritem byl podle informací ČTK ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Ivo Střecha. Prezident naopak prosazoval prvního zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu. Shodu nenalezli.

Nominaci na náčelníka generálního štábu musí podle zákona projednat sněmovní výbor pro obranu. Jeho předseda Lubomír Metnar (ANO) ho svolá na páteční ráno. ČTK řekl, že Řehku považuje za dobré vojáka a odborníka. Upozornil ale, že takto rychlým kariérním postupem přeskočil v armádní hierarchii řadu dobrých vojáků a generálů. Nominace je tak podle něj 'mimo systém'. "Z tohoto pohledu si nejsem jist, jestli je to dobrá volba," poznamenal.