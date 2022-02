Novým policejním prezidentem se od dubna stane dosavadní náměstek Martin Vondrášek

Novým policejním prezidentem se od dubna stane dosavadní první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Na tiskové konferenci to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Od Vondráška očekává mimo jiné to, že dotáhne reformu specializovaných pracovišť policie. Současný policejní prezident Jan Švejdar ve funkci skončí k 31. březnu. Vondrášek byl jediným uchazečem, který se přihlásil do nabídkového řízení na obsazení pozice. Podle Rakušana poradní komise, která přihlášku posuzovala, potvrdila jeho odborné i kvalifikační předpoklady.