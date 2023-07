NP Šumava chce omezit vstup do některých oblastí kvůli neukázněnosti turistů

Národní park Šumava projednává možnost omezení vstupu lidí do oblasti Březníku, vrcholů Špičník, Blatný vrch a v Podroklaní. Správce parku k tomu vede neukázněné chování řady turistů, kteří nerespektují režim vstupů do klidových území. Oblast je nejcennější lokalitou pro ohroženého tetřeva hlušce. Omezení vstupu, které by mohlo platit už letos na podzim, se týká oblasti od Mokrůvek po Ždánidla, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák. Strážci parku navíc ještě zesílili dohled v dané oblasti. Omezení vstupu se podle ředitele parku Pavla Hubeného v žádném případě nedotkne žádné existující turistické stezky. Oblast přesně kopíruje část navrženého klidového území, které park představil v roce 2018. "Nejen z dat a sledování našich zaměstnanců, ale také z veřejně dostupných dat mobilních sportovních aplikací vyplývá, že v oblasti centrální Šumavy, která patří do klidových území a nevedou zde turistické trasy, existuje relativně čilý turistický ruch," řekl Dvořák. Správci parku nacházejí v místech, kam lidé nemají přístup, místy i prošlapané cestičky a strážci udělují za porušení pravidel pokuty. "Doslova vrcholem nerespektování zákonů je pak vypsaná sportovní výzva na jedné ze sportovních mobilních aplikací pro co nejrychlejší proběhnutí části Luzenského údolí, které se účastnily desítky lidí. Tito sportovci nám dali nejen jeden ze zásadních podnětů k současnému rozhodnutí zintenzivnit dohled strážců v tomto území, ale také poskytli údaje pro možné zahájení správního řízení pro porušení zákona o vstupu do klidových území," řekl Dvořák.