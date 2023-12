NSS potvrdil pokutu 100.000 korun pro Klatovy za šrouby v kmenech stromů

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil rozhodnutí o pokutě 100.000 korun pro město Klatovy za poškození stromů při budování lanového centra. Zásah se týkal 11 vzrostlých stromů v parku Mercandinovy sady, konkrétně dubů, jasanů, javoru a lípy. Firma, která lanové centrum pro město zhotovovala, umístila přímo do kmenů šrouby. Rozhodnutí NSS je dočasně zpřístupněné na úřední desce. Pokutu v roce 2018 uložila městu Česká inspekce životního prostředí, a to za přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Loni rozhodnutí potvrdil Městský soud v Praze, podle kterého šlo o poškození dřevin rostoucích mimo les. Narušení kmenů může ovlivnit další růst a vitalitu stromů. Podle soudu se navíc snížila původní společenská funkce dřevin, redukovaných na zábavní atrakci. Město podalo ještě kasační stížnost, avšak neuspělo. NSS poukázal na to, že existují i šetrnější technologie upevnění, které by stromy natolik neohrozily.