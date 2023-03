NÚKIB vydal varování: Aplikace TikTok představuje bezpečnostní hrozbu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před instalací a používání čínské aplikace TikTok na zařízeních s přístupem k systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Aplikace podle něj představuje bezpečnostní hrozbu. Zvážit používání aplikace i to, co skrze ni lidé sdílí, doporučuje úřad i široké veřejnosti. „Obava vyplývá především z množství shromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou sbírána, nakládání s nimi a také z právního a politického prostředí v Číně, kterému je podřízena společnost ByteDance, která vyvinula a provozuje TikTok,“ uvádí ve zprávě NÚKIB. Varování je pro povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti účinné od okamžiku vyvěšení na úřední desce NÚKIB.