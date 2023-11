O evakuaci z Gazy požádaly české úřady tři česko-palestinské rodiny

11 lidí v Pásmu Gazy, kteří požádali české úřady o evakuaci, je ze tří česko-palestinských rodin. Českému rozhlasu to řekla česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Část z nich už má povolení k odjezdu. Jestli se jim ale povedlo do Egypta dostat, není podle Kuchyňové Šmigolové jasné. „Náš styčný úřad v Ramalláhu je v kontaktu s těmi rodinami. Bohužel odchod blokuje Hamás, protože lidi s dvojím občanstvím nebo cizí státní příslušníky využívá jako lehčí formu rukojmích a nechce většině z nich dovolit z pásma Gazy odchod,“ vysvětlila. Hamás tvrdí, že cizince začne pouštět až dostane záruku ochrany pro sanitky odvážející raněné Palestince do bezpečí.