O finále Eurovize zabojuje za Česko Dominika Hašková

Zvuk krásy, to je slogan letošního ročníku hudební soutěže Eurovize v italském Turíně. O vítězství se tam budou ucházet zástupci čtyř desítek zemí. Česko reprezentuje česko-norská kapela We Are Domi vedená zpěvačkou Dominikou Haškovou.

Mikolas Josef | Foto: Lauren Outerson, EuroVisionary, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Česko se Eurovize účastní pravidelně od roku 2015. Zatím se jeho zástupcům ale příliš nedařilo. Z devíti umělců se do finále probojovali pouze tři – zpěvačka Gabriela Gunčíková, zpěvák Mikolas Josef a kapela Lake Malawi. Z nich nejúspěšnějším interpretem byl Mikolas Josef, který v roce 2018 vybojoval šesté místo.

Jestli to změní Dominka Hašková, to se uvidí ve čtvrtek večer. Její kapela We Are Domi bojuje o finále se svou anglickou skladbou Lights Off.

Pořadatel soutěže popisuje kapelu česko-norskou skupinu jako skvělý příklad mezinárodní spolupráce. Dominika Hašková ji se svými norskými přáteli – kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem založila v roce 2016.

„Potkali jsme se ve škole v Anglii, kde jsme všichni tři studovali. A já jsem potřebovala udělat závěrečnou zkoušku. A padli jsme si do noty, protože se mi začal líbit skandinávský synth-pop. Před tím jsem ale zkoušela snad všechny hudební styly,“ popsala v rozhovoru pro Český rozhlas dcera legendárního hokejového brankáře Dominika Haška.

Zpěvu se věnuje od dětství

Dominika Hašková v soutěži Česko Slovensko má talent | Foto: TV Prima

Dominika Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec hrál v dresu Buffalo Sabres. Zpěvu se věnuje už od dětství a také rodiče ji v rozhodnutí stát se zpěvačkou podporovali. V roce 2010 zkusila své štěstí v soutěži Česko-Slovensko má talent. Dostala se do semifinále, ale šance stát se českou hvězdou nevyužila.

Rozhodla se pro studium popového zpěvu na prestižní konzervatoři v anglickém Leedsu, kde se seznámila, jak uvedla, i s členy své kapely. Po skončení studii chtěli zkusit štěstí v Londýně. Jejich plány tam ale překazila pandemie, tak se rozhodli odjet do Česka, které nyní budou reprezentovat v Itálii

Dominika v rozhovoru pro Český rozhlas přiznala, že bude před čtvrtečním semifinálovým vystoupením nervózní. Je to podle ní ale přirozené.

„Jsem takový ten typ, že motýlci v břiše na mě přijdou až v aréně před vystoupením. Mimochodem, když nebudu nervózní, tak budu vědět, že je něco špatně. Nervozita hraje v mém životě velkou roli. Dostavuje se, i když hraji před pár posluchači. Záleží mi na tom, aby se nám podařil každý koncert. Počet fanoušků nerozhoduje,“ uvedla.

Soutěž patří k nejsledovanějším televizním přehlídkám populární hudby v Evropě. První ročník klání, tehdy se soutěž nazývala Velká cena Eurovize, se konal v květnu 1956. Už v roce 1968 v ní vystoupil Karel Gott, ovšem jako zástupce Rakouska.