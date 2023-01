O předčasný důchod žádalo loni 120.000 lidí, 40.000 ho už pobírá

O předčasný důchod požádalo loni 120.000 lidí. Zhruba 40.000 z nich si ho už nechalo vyplácet. Ostatní si výplatu zatím odložili. Běžně do předčasné penze ročně chodí kolem 30.000 lidí. Novinářům to dnes řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček. Žádostí loni výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v polovině října upozornilo na výhodnost předčasných důchodů po mimořádných valorizacích kvůli inflaci. Dřívější penze tak byla o několik stokorun až pár tisícikorun vyšší než řádná nová penze, kterou úřad vypočítá v letošním roce.

Kvůli prudkému zadlužování důchodového systému a dluhům státu Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje dřívější penze omezit a podmínky jejich přidělování zpřísnit. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes novinářům řekl, že s úpravou počítá připravovaná důchodová reforma.

Ročně si o starobní důchod žádá běžně celkem kolem 100.000 lidí. Zhruba 30.000 z nich jde do penze předčasně. Dřívější důchod se jim pak kvůli tomu trvale krátí. Loni na konci září byl v průměru asi o 1800 korun nižší než běžná částka. Vyšší předčasné penze budou znamenat také vyšší výdaje důchodového systému. Změnu pravidel předčasných penzí i výpočtu valorizace už oznámil ministr práce Jurečka. Dnes zopakoval, že s úpravou počítá připravovaná důchodová reforma.