O předčasný důchod žádalo za říjen a listopad 41 600 lidí, víc než běžně za celý rok

Okresní správy sociálního zabezpečení přijaly za říjen a listopad 41 600 žádostí o předčasný důchod. Informovala o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Za poslední dva měsíce je to výrazně víc, než bývá za celý rok. Běžně úřad eviduje asi 30 tisíc takových žadatelů ročně. Letos v listopadu si pak o předčasný důchod řeklo téměř desetkrát lidí než ve stejném měsíci loni. Žadatelů výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v polovině října upozornilo na to, že je letos výhodnější odejít do penze dřív. Národní ekonomická rada vlády kvůli prudkému zadlužování státu navrhuje předčasné penze omezit a podmínky zpřísnit.