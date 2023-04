O službu v armádě projevilo za deset let zájem přes 80.000 lidí

O službu v armádě projevilo za posledních deset let zájem přes 80.000 lidí. Do služebního poměru vojáka z povolání bylo přijato přes 16.000 mužů a žen, další 4500 jich vstoupilo do aktivní zálohy. Armáda to uvedla na svém webu v souvislosti s desátým výročím vzniku Agentury personalistiky, která má armádní nábor na starosti.

Česká armáda by do roku 2030 měla mít 30.000 vojáků a 10.000 příslušníků aktivní zálohy. Dosažení tohoto cíle označil plukovník Vladimír Studený za největší výzvu. "Do svých řad láká nejen armáda, ale také ostatní bezpečnostní složky. Všichni lovíme takzvaně ve stejném rybníku. Potřebujeme lidi fyzicky zdatné, psychicky odolné a schopné plnit náročné úkoly za použití nejmodernější techniky, která na uživatele klade vysoké nároky," poznamenal.

Podle tiskového oddělení generálního štábu měla Česká republika na počátku letošního roku 27.197 vojáků, z toho přímo v armádě jich sloužilo 22.866. Aktivní záloha měla na počátku roku 4191 příslušníků.