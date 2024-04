O titul Historické město roku soutěží i šest měst, která už v minulosti vyhrála

O titul Historické město roku 2023 soutěží 14 krajských vítězů, z nichž šest už v minulosti soutěž vyhrálo. Titul se udílí za nejlepší využití peněz z jednoho z programů na péči o památky, které spravuje ministerstvo kultury. Letošního vítěze pořadatelé oznámí 18. dubna u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel v centru Pražská křižovatka. Hlavní cena je spojena s odměnou milion korun na další péči o památky. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Soutěž se pořádá od roku 1995 a dosud žádné město nezískalo titul dvakrát. Letos to může změnit šest finálových měst, která v minulosti soutěž vyhrála - Prachatice, Cheb, Jičín, Šternberk, Chrudim a Uherské Hradiště. Do finále soutěže se popáté dostal Kolín ve Středočeském kraji, v Ústeckém kraji poosmé za sebou Žatec. Dalšími finalisty jsou Praha 1, jihomoravská Lomnice, Jablonec nad Nisou, Opava, Horažďovice a Moravské Budějovice. Loni vyhrálo soutěž Vysoké Mýto. "Smyslem soutěže je zejména propagace památkové péče," řekl předseda pořádajícího sdružení Libor Honzárek. Uvedl, že celostátní komise v minulých týdnech a měsících objela všechny krajské vítěze, ze kterých vzejde celostátní vítěz. Obdrží milion korun, který musí investovat do památkové obnovy, všichni krajští vítězové získají odměnu 100.000 korun.