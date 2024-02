O úložišti radioaktivního odpadu rozhodne vláda, zákon podepsal prezident

O umístění a vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu rozhodne pouze vláda po konzultaci s dotčenými obcemi. Zákon podepsal ve čtvrtek prezident Petr Pavel. Zákon obcím nedává možnost vetovat stavbu úložiště na jejich území. Podle kabinetu by to v Česku znamenalo, že by stavba byla neuskutečnitelná. Obce budou ale finančně kompenzovány.

Sněmovna prosadila, že vládní rozhodnutí o stavbě nebude muset projít skrze obě parlamentní komory. Obce budou mít následně 140 dní na to vyjádřit se k návrhu. Správa úložišť radioaktivních odpadů chce kvůli stavbě 100 miliardového úložiště prověřit čtyři území. Jsou jimi Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch poblíž Temelína a Březový potok na Klatovsku. Finální lokace by měla být určena v roce 2030, lhůtu by ale mělo být možné až o dva roky zkrátit. Samotné úložiště by mělo vzniknout do roku 2050, jak požaduje Evropská Unie.