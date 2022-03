O zapojení do ukrajinské armády požádalo zatím 284 Čechů

Ministerstvo obrany ČR eviduje 284 žádostí o zapojení se do ukrajinských ozbrojených sil, uvedla vedoucí tiskového oddělení Jana Zechmeisterová. Počet českých obyvatel, kteří chtějí pomoci ukrajinské armádě v boji s ruskou invazí, tak v porovnání se středečními údaji ministerstva vzrostl zhruba na trojnásobek. Zároveň ale odpovídá počtu zájemců, kteří se s žádostí o prezidentskou výjimku pro zapojení do cizí armády obrátili do středy na Pražský hrad.

Premiér Petr Fiala (ODS) se s prezidentem Milošem Zemanem ve čtvrtek dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou. Pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku.

Na ukrajinské velvyslanectví v Praze se podle jeho tiskové atašé Tetiany Okopné prozatím lidé obracejí jen s tím, že "chtějí získat více informací o službě v cizinecké legii, a to jak telefonicky, tak přes sociální sítě". Proto v současné době není možné přesně sdělit počet zájemců, uvedla Okopna.