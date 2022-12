Obce Křivoklátska se chtějí více zapojit do ochrany přírody, s vyhlášením NP dál nesouhlasí

Obce Křivoklátska se chtějí více zapojit do ochrany přírody, s plánovaným vyhlášením národního parku dál nesouhlasí. V otevřeném dopise se tento týden obrátilo na vládu 45 starostů. Chránit přírodu je podle nich třeba aktivně, protože Křivoklátsko je kulturní krajina. Unikátní příroda zde tedy vznikla i v důsledku zásahů člověka. Starostové obcí zastávají roli aktivního managementu, zatímco role ministerstva životního prostředí (MŽP) je spíše pasivní a pozorovací, řekl starosta Bělče Lukáš Kocman na tiskové konferenci zástupců obcí, které nesouhlasí se zřízením národního parku Křivoklátsko.

MŽP příští rok chystá pracovní cestu ministra do regionu a chystá pozvánku pro starosty ke schůzce, sdělila na dotaz ČTK Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP. Chystaný záměr vyhlášení parku se dotkne přímo 19 obcí, dohromady má plánovaný park zabírat 116 čtverečních kilometrů na Kladensku, Rakovnicku a Rokycansku. Proti jeho zřízení se staví i další obce z okolí. Petice proti vyhlášení parku a pro zachování ochrany v rámci CHKO překonala hranici 10.000 podpisů, v lednu by měla být předána Sněmovně, poté by se jí měl zabývat petiční výbor, protože dosáhla zákonem dané hranice.