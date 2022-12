Obce u letiště Líně, kde VW chce gigafactory, stanovily podmínky pro vznik zóny

Obce v okolí letiště Líně, kde koncern Volkswagen (VW) zvažuje výstavbu továrny na baterie do elektroaut, stanovily podmínky pro vznik strategického průmyslového parku. Požadují, aby je Plzeňský kraj zakomponoval do změn zásad územního rozvoje, tedy krajského územního plánu. Klíčovou podmínkou obcí je to, že pro průmysl smí být v zóně maximálně 200 hektarů, dosud zásady územního rozvoje počítají se 700 hektary, řekl dnes novinářům starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany).

Vláda, která schválila výstavbu průmyslového parku v Líních, o továrnu velmi stojí. Ministři považují případnou investici VW za 120 miliard Kč za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. Na 200 hektarech by od roku 2027 našlo práci až 4000 lidí. VW se měl o lokalitě rozhodnout do konce roku. Minulý týden však oznámil, že rozhodnutí odkládá o měsíce. Vinou energetické krize není podle firmy třeba jednat okamžitě. Obce mají k projektu od začátku výhrady. Stavbu továrny, kvůli níž by bylo zrušeno letiště Líně, odmítá také Český svaz letectví, na letišti nyní působí piloti a letecká škola. Vláda s kritiky projektu jedná.