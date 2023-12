Obce u záložního vojenského letiště Líně na Plzeňsku chtějí omezit průmysl v okolí

Starostové obcí z okolí letiště Líně u Plzně jednali se zástupci armády a ministerstva obrany o tom, jak chce česká armáda využít letištní areál poté, co koncern Volkswagen oznámil, že na místě nepostaví továrnu na baterie do elektroaut. "Na jednání jsme chtěli slyšet jejich podněty a hlavně jsme je chtěli seznámit s nějakým budoucím záměrem armády tak, jak hodlá prostor využívat do budoucna," uvedl náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec a doplnil, že ministerstvo po starostech nic nechce, armáda chce prostor využívat jako záložní letiště, logistické centrum nebo zázemí pro aktivní zálohy. Vyloučil spekulace o tom, že by v Líních byla základna pro letouny F-35. Schůzky se zúčastnil také náčelník generálního štábu Karel Řehka a ředitel sekce rozvoje schopností MO Miroslav Feix, informovala armáda v tiskové zprávě. Armáda letiště potřebuje kvůli úkolu poskytnutí podpory hostitelské země v rámci Severoatlantické aliance, uvedl na jednání Řehka. Líně považuje za strategicky důležité. "Líně jsou unikátní svou kapacitou, geograficky, blízkostí nemocnice, infrastrukturou a zároveň vzdáleností od místní aglomerace," řekl. Podpora hostitelskou zemí podle Feixe znamená prostor, kde bude ČR schopna poskytnout zázemí pro projíždějící spojenecké jednotky nebo pro skladování zásob. Podle starosty Dobřan Martina Sobotky (Aktivní Dobřany) byla armáda na jednání dobře připravená. "Pro nás je priorita, aby se změnily zásady územního rozvoje z těch současných, které jsou pro nás likvidační," uvedl Sobotka. Starostové podle něj požadují "oříznutí" průmyslových zón v okolí letiště, armáda jim v tom podle něj slíbila vyhovět. Výsledkem schůzky je podle starosty Líní Michala Gottharta (SNK Líní a Sulkova) především to, že se starostové dozvěděli záměry armády s areálem.