Obchody připravují prodej potravin na splátky

On-line supermarket Rohlik.cz zvažuje zavedení možnosti nákupu potravin na splátky. E-shop Košík.cz umožňuje odloženou platbu, v současné době ji využívají hlavně rodiny s dětmi. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

"Aktuálně řešíme konkrétní kroky realizace. Cítíme zodpovědnost našim zákazníkům v době krize co nejvíc vyjít vstříc a a ulehčit jim a proto neustále hledáme způsoby, jak udělat nákup u nás výhodný a cenově udržitelný," řekla mluvčí internetového obchodu rohlik.cz Lutfia Volfová. Konkurenční on-line supermarket Košík.cz začal podle svého mluvčího Františka Brože v době koronavirové krize nabízet možnost odložené platby. V té době ji využívali hlavně lidé, kteří potraviny na internetu nakupovali poprvé. "Dnes to jsou hlavně rodiny s dětmi, které chtějí stihnout například zajímavou akci na nákup plen, dětské kosmetiky a zároveň mají pár dnů do doby, než jim přijde mateřská nebo rodičovská," uvedl.

Odloženou platbu na nákup potravin před dvěma lety umožnila společnost Mallpay. "V současnosti potraviny pomocí Mallpay tlačítka zaplatilo už sedm procent z našich více než 100.000 klientů.