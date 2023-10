Obětí útoku hnutí Hamás v Izraeli je i český občan, potvrdilo MZV. V zemi dál zůstává asi sto Čechů

Obětí teroristického útoku radikálního hnutí Hamás na Izrael je i český občan. Českému rozhlasu to potvrdilo ministerstvo zahraničí, které o tom nformovalo na sociální síti X. „Byl v Izraeli na návštěvě přítelkyně,“ řekl mluvčí ministerstva Daniel Drake serveru Novinky, který zprávu přinesl jako první. Dvaadvacetiletý muž podle webu zahynul při útoku v kibucu Nirim. "Oran Elfasi se zasazoval o mír, chtěl trávit čas se svou přítelkyní a rozhodně nechtěl, aby v Izraeli nebo Gaze umírali civilisté. Upřímnou soustrast rodině tohoto česko-izraelského mladíka. Jeho příběh budiž další z připomínek, proč je třeba s terorismem bojovat," napsalo ministerstvo na sociální síti X. Soustrast pozůstalým vyjádřil na téže síti také premiér Petr Fiala (ODS). „Zpráva, že při útoku teroristické organizace Hamás na Izrael zemřel i český občan, mne hluboce zasáhla. Teroru se musíme postavit a bojovat s ním," napsal.

Při vpádu ozbrojenců palestinského hnutí Hamás do Izraele 7. října přišlo o život i 197 cizinců z 37 zemí světa, nejvíce ze Spojených států, Francie, Británie, Argentiny, Brazílie nebo Thajska. Ozbrojenci z Hamásu zastřelili i přeživší holokaustu z Terezína, devadesátiletou Ginu Semiatichovou pocházející z Československa. Vyplývá to z dřívějších informací na facebooku Památníku Terezín a na izraelském serveru Ynetnews. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu informoval, že útok teroristů z hnutí Hamás nepřežilo podle izraelských úřadů zhruba 1400 Izraelců, "možná více". Na dvě stě lidí unesl Hamás do Gazy jako rukojmí a několik tisíc dalších osob zranil. Při odvetném izraelském bombardování palestinského Pásma Gazy zemřelo 3300 lidí, uvedla podle agentury Reuters palestinská ministryně zdravotnictví Maj Kajlová.

V Izraeli dál zůstává asi 100 Čechů, v Gaze tři

České ministerstvo zahraničí eviduje v Izraeli na 100 Čechů. Informoval o tom mluvčí Daniel Drake. Česko po útoku radikálů z hnutí Hamás repatriovalo celkem 228 lidí. Ministerstvo uvádí, že vyhovělo všem, kteří o repatriaci požádali. Mluvčí diplomacie Drake dodává, že úřad ještě eviduje několik Čechů v palestinském Pásmu Gazy.

„Z komunikace s naším styčným úřadem v Ramalláhu víme, že by se v Gaze měli nacházet v tuto chvíli tři čeští občané. Z toho jedna humanitární pracovnice, která na místě zůstává, a dva lidé s českým pasem, kteří by rádi i se svoji palestinskou rodinou odcestovali ze země pryč. Jsme s nimi v kontaktu. Dá se ještě předpokládat, že se v Gaze nacházejí ještě dvě české děti, které tam měl odvést jejich otec. Jde ale pouze o předpoklad," řekl Českému rozhlasu. Z Pásma Gazy se kvůli izraelské blokádě nedá dostat.