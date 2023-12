Objem nových hypoték v listopadu meziročně stoupl o víc než 120 procent

Banky a stavební spořitelny poskytly v listopadu hypotéky za víc než 16 miliard korun. To je meziroční nárůst o 121 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Listopad je z pohledu poskytnutých hypoték zatím nesilnější měsíc v letošním roce. U nových hypoték bez refinancování klesla úroková sazba v porovnání s říjnem o 4 setiny procenta na 5,67 procenta. To je nejnižší úroková sazba od července 2022. "Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů je druhý měsíc po sobě na letošních rekordních hodnotách a zároveň na více než dvojnásobku v meziročním srovnání. Přispěla k tomu zejména deaktivace ukazatele DSTI, tedy limitu splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu, ze začátku července," uvedl manažer hypoték v Komerční bance Ondřej Šuchman. "Navíc někteří lidé již nechtějí čekat, zda a případně o kolik klesnou úrokové sazby hypoték v příštím roce,“ dodal.