Oblíbená filmová i seriálová herečka Jana Šulcová zemřela ve věku 76 let

Populární televizní seriály a filmové komedie - ty především proslavily herečku Janu Šulcovou, která zemřela v pátek ve věku 76 let. Divácky nejznámnější se stala díky roli ve filmu S tebou mě baví svět nebo seriálu My všichni školou povinní. Po roce 1989 se před kamerou objevovala méně. Výraznější příležitost pak dostala například v dramatu Kobry a užovky nebo seriálu Horákovi. Jana Šulcová působila také v Městských divadlech pražských a věnovala se i dabingu. Svůj hlas propůjčila například kriminálnímu seriálu o poručíku Columbovi nebo sérii "To je vražda, napsala".