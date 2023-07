Obrannou smlouvu s USA bude moci Sněmovna schvalovat i přes noc

Sněmovna bude moci schvalovat česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci v případě potřeby i přes noc. Rozhodla o tom podle návrhu koalice hned v úvodu závěrečného projednávání dohody. Proti dokumentu se staví jen opoziční hnutí SPD, v opozičním hnutí ANO má většinovou podporu. V úvodním kole se diskuse o obranné smlouvě protáhla asi na 5,5 hodiny.

Představitelé SPD tvrdí, že jde o dohodu o budoucí vojenské přítomnosti USA v Česku a mělo by se o ní konat všelidové hlasování. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ale i zástupci ANO poukazují na to, že smlouva americkým ozbrojeným silám právo k pobytu na českém území nedává. Pobyt by podle ministryně vždy musela schválit vláda nebo Parlament, pak by se právní postavení amerických vojáků řídilo obrannou smlouvou.

Senát dohodu schválil minulý týden. Po stejném kroku dolní komory bude moci završit ratifikaci dokumentu podpisem prezident Petr Pavel.