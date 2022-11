Obrněná vozidla Titus získala vojskové zkoušky, první by mohli vojáci dostat v březnu

Vojenská vozidla Titus získala vojskové zkoušky. Českému rozhlasu to potvrdilo ministerstvo obrany. Vozidlo Titus vzniklo ve spolupráci francouzské firmy Nexter Systems, která vyvinula bojovou nástavbu, a české firmy Tatra Trucks, která dodává podvozek. Závěrečná zpráva doporučila obrněné kolové vozidlo zavést do výzbroje. Dokument ale ještě čeká na schválení nejvyšším vedením armády. První obrněnce, které budou sloužit jako velitelská stanoviště, spojovací vozidla a vozidla pro řízení palebné podpory by vojáci mohli dostat v březnu. Ministerstvo obrany za ně zaplatí přes 6 miliard korun a plánuje koupit ještě další za 2 miliardy. Počítá s tím návrh rozpočtu na příští rok. Armáda je plánuje nasadit jako velitelská stanoviště, spojovací vozidla a vozidla pro řízení palebné podpory. Vozidla Titus jsou odolná proti minám a mají ochranu proti dronům.