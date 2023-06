Obyvatel Česka díky zahraniční migraci během prvního čtvrtletí přibylo přibližně o 23 tisíc

Obyvatel v ČR během prvního čtvrtletí přibylo o 23.100 na 10,85 milionu. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. Přírůstek zajistila zahraniční migrace. Jde především o obyvatele z Ukrajiny, zejména pak o lidi s udělenou dočasnou ochranou týkající se válečného konfliktu. Vyplývá to z předběžných výsledků Českého statistického úřadu (ČSÚ). "Během prvního čtvrtletí letošního roku se do České republiky ze zahraničí přistěhovalo celkem 41.300 lidí. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2022, kdy k nám přišla téměř stopadesátitisícová migrační vlna z Ukrajiny, to byl sice počet pouze čtvrtinový, oproti předchozím letům ale zůstal počet přistěhovalých vysoký," komentovala Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři čtvrtiny přistěhovalých byly občané Ukrajiny, druhou nejpočetnější skupinu migrantů představovali Slováci se čtyřmi procenty. Z ČR se vystěhovalo 10.000 lidí. Přirozenou obměnou ubylo 8242 lidí. Na svět přišlo 22.011 živých dětí, meziročně zhruba o 2700 méně. Bezmála padesát procent dětí se narodilo nesezdaným rodičům. Zemřelo 30.253 lidí, asi o 1900 méně než ve stejném období loňského roku. Do manželství během ledna až března vstoupilo 3500 párů, o tisícovku méně než v předchozím roce