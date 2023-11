Ocelářská unie: Zdražení energií fatálně ohrozí konkurenceschopnost firem

Skokový růst regulovaných složek ceny energií může fatálně ohrozit konkurenceschopnost tuzemského ocelářství. V tiskové zprávě to tvrdí Ocelářská unie. Podle ní hrozí růst nákladů firem o desítky až stovky milionů korun za rok a zvýšit je mohou ještě úsporné kroky vlády nebo případné sanování dluhů společnosti NET4GAS, kterou stát kupuje. Energetický regulační úřad (ERÚ) pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energií, která se na konečné ceně energií podílí v desítkách procent. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti by podle návrhu měla vzrůst meziročně o 71 procent. Ještě výrazněji stoupne pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. Definitivní podobu regulované složky cen energií představí ERÚ koncem listopadu. Unie upozornila, že návrh ERÚ by vedl k navýšení částky hrazené firmami oproti loňsku o 200 až 250 procent. Ve srovnání s letoškem je nárůst ještě vyšší.