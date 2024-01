Ochránci přírody vyhlásili letošní rok Rokem motýlů

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil letošní rok Rokem motýlů. Po celé republice se budou konat aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o možnostech jejich ochrany. Svaz současně nabízí jiným spolkům finanční podporu drobných lokálních projektů na pomoc nejen motýlům, uvedl v dnešní tiskové zprávě. Kromě své krásy hrají motýli podle ochránců v přírodě velmi důležitou roli. Jsou významnými opylovači, na druhou stranu jsou motýli, a to hlavně jejich housenky, důležitou složkou potravy pro řadu dalších živočichů, mimo jiné ptáků. "Podobně lze mluvit i o dalších skupinách hmyzu. Motýli ale mají tu výhodu, že jsou nápadní. Řada druhů motýlů je velmi náročná na pestrost prostředí - ke svému složitému vývoji potřebují různé druhy rostlin, místa k odpočinku, zdroje vody, některé druhy i mravence. Nevyhovuje jim neudržovaná krajina plná keřů, ale ani rozlehlé plochy stejného charakteru, byť by to byla louka. "Budeme-li se snažit, aby v našem okolí bylo hodně motýlů, bude se tam dařit i spoustě dalších rostlin a živočichů," dodal ČSOP.