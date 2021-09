Očkovací centra v obchodních domech budou fungovat minimálně do října

Očkovací centra v obchodních domech, kde se proti covidu očkuje bez objednání termínu či předchozí registrace, budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) fungovat minimálně do října. Ministr to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Prezident České lékařské komory Milan Kubek v diskusi apeloval na větší využívání mobilních očkovacích týmů, které by nabízely možnost očkování i v těch nejmenších obcích.

Vojtěch dnes uvedl, že s provozovateli očkovacích center bez objednání, které je kromě některých obchodních domů k dispozici například také na Hlavním nádraží v Praze, je v kontaktu. "Hovořili jsme o tom, že bychom chtěli tato místa prodloužit alespoň do října," řekl ministr. Uvedl, že předpokládá, že v těchto centrech bude také možnost nechat si aplikovat plánovanou třetí dávku očkování.

Postupné zavírání velkokapacitních center například ve sportovních a kulturních halách je podle něj v souladu s plánovanou strategií, která počítá s tím, že očkování se postupně významně přesune na očkovací místa u nemocnic a na praktické lékaře. Od začátku října budou mít praktičtí doktoři zajištěnou distribuci i vakcíny společnosti Pfizer, uvedl dnes Vojtěch.