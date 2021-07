Očkování bez registrace spouští Plzeň a Brno

Plzeňský kraj spouští pro zájemce o očkování možnost nechat se očkovat první dávkou vakcíny proti koronaviru ve vybraných očkovacích centrech bez předchozí registrace. Kraj k tomu vede nárůst počtu nově zjištěných nákaz, kterých v posledních dnech přibývají desítky denně, oznámilo hejtmanství. Bez registrace se budou lidé moci nechat naočkovat první dávkou na osmi místech v kraji v pátek 23. a 30. července od 8:00 do 13:00. Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni přidává ve stejném časovém rozsahu ještě sobotu 24. července.

Podle zájmu veřejnosti bude možné pokračovat v očkování bez registrace v srpnu. Očkování bez registrace bude možné pouze pro dospělé od 18 let. Cizinci, kteří jsou samoplátci, mohou být v současné době očkováni pouze ve FN Plzeň. Kraj také plánuje, že pošle mobilní očkovací týmy do obcí s nízkým počtem očkovaných.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně otevře ve středu v nákupním centru Olympia očkovací centrum proti nemoci covid-19 bez nutnosti registrace. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Centra bez registrace zatím fungují v Praze, připravují je i jiné kraje. Stát chystá stejnou možnost i pro Ostravu. Lidé budou mít v Brně na výběr ze dvou vakcín, budou to Pfizer a jednodávkový Johnson & Johnson. "Otevřeno bude každý den včetně víkendu. Zatím je stanovený čas od 10:00 do 20:00. Podle zájmu to budeme upravovat," uvedla Lipovská.