Očkování proti covidu-19 nebude povinné, rozhodla vláda

Očkování proti nemoci covid-19 nebude povinné. Rozhodla o tom vláda. Povinné očkování pro lidi nad 60 let a pro některé profese, které schválila bývalá vláda Andreje Babiše, mělo platit od března letošního roku. Premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že očkování je stále nejjistější cesta, jak se vyhnout onemocnění anebo alespoň zabránit těžkému průběhu nemoci. Podle kabinetu ale není situace taková, aby stát musel vakcinaci nařizovat. „Shodli jsme se, že očkování nebude povinné, doporučujeme ale všem, aby se nechali očkovat,“ řekl Fiala po jednání vlády.

Vláda také schválila novelu prodlužující účinnost pandemického zákona. Ten připravila předchozí vláda ANO a ČSSD po dohodě s opozicí, aby rozšířil možnosti boje s epidemií mimo režim nouzového stavu. Novela má prodloužit účinnost předpisu do konce srpna 2023 a měla by nově regulovat obchody, služby, trhy, sportoviště i školy. Opatření by nově mohlo vydávat také ministerstvo obrany.