Od čtvrtka skončí povinnost nosit respirátory ve veřejné dopravě

Lidé od čtvrtka nebudou muset nosit respirátory ve veřejné dopravě. V České televizi to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Vládní nařízení přestane platit o půlnoci ze středy na čtvrtek. Válek to zdůvodnil tím, že podíl pozitivních testů na Covid 19 se stále snižuje. Zároveň ale doporučil, aby lidé ochranu úst a nosu ve veřejné dopravě dál používali dobrovolně. V zdravotnických a sociálních zařízeních povinnost resporirátorů podle Válka zatím zůstane zachovaná. Ministr by ji chtěl zrušit na přelomu dubna a května.