Od ledna bude možné na tísňové linky hasičů a policistů posílat i SMS zprávy

Na tísňové linky hasičů a policistů bude od prvního ledna možné posílat taky SMS zprávy. Doteď lidi mohli na linky 112 a 150 jen telefonovat. SMS zprávy mohli posílat jen handicapovaní, kteří se nejdřív museli zaregistrovat u Hasičského záchranného sboru. Díky novele zákona o elektronických komunikacích to ale bude dostupné už pro všechny. Podle mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Studené by nicméně prioritou mělo být dál volání na tísňové linky. Podle Studené je to rychlejší, ale taky efektivnější.