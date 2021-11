Od ledna budou lékaři moci zobrazit záznamy o všech očkováních

Od ledna budou moci lékaři v systému elektronických receptů zobrazit záznamy o všech nových očkováních pacienta. Elektronicky se budou evidovat i recepty na opiátové léky, takzvané recepty s modrým pruhem. Od března bude navíc možné kromě léků předepsat "na dálku" i zdravotnické prostředky, poukaz umožní i jejich nákup přes internet. Zástupci ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) to řekli na tiskové konferenci.

Lékaři budou mít od ledna povinnost každé nové očkování do systému zapsat, zpětně to ale nepůjde. Pacientům bude pomocí SMS systém připomínat i termín nadcházejícího přeočkování. Zobrazit svá očkování si lidé mohou přes web e-preskripce nebo ve státním Portálu občana . Rodiče si tam mohou přidat i očkování svých dětí.

Nesouhlas s nahlížením do všech dat lékového záznamu může pacient vydat obecně, nebo konkrétním lékařům či lékárníkům. Povinným se stal systém elektronického receptu před čtyřmi lety. Část lékařů proti němu protestovala, ministerstvo proto zavedlo přechodné období, kdy je nesankcionovala. V současné době ho má většina lékařů připojený do svého lékařského softwaru. Postupně se rozšířil o takzvaný lékový záznam, kde si pacient, každý jeho lékař nebo lékárník může zobrazit seznam všech předepsaných léků na recept. Může to zabránit duplicitám nebo kontraindikacím léčiv.