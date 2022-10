Od neděle pomáhají s ostrahou česko-slovenské hranice také vojáci

Celníkům a policistům pomáhají od neděle s ostrahou česko - slovenské hranice vojáci. Armáda nasadila celkem 320 příslušníků pozemních sil a aktivních záloh. Kvůli člověku podezřelému z převaděčství museli v neděli policisté na hranici u Bechova na Vsetínsku použít dva varovné výstřely. Podle policejní mluvčí Barbory Balášové to nepomohlo a podezřelý od vozidla uprchl do lesa. Čeští a slovenští policisté po něm začali pátrat. Zpřísněné hraniční kontroly kvůli rostoucí nelegální migraci potrvají do 28. října.