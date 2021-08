Od pondělí začne ČR uznávat očkování lidí ze zemí mimo EU schválené EMA

Od 23. srpna bude Česko uznávat očkování proti koronaviru u lidí ze zemí mimo Evropské unie, pokud bude jejich vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA) nebo Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro nouzové použití. Uvedl to po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pro rodinné příslušníky ze zemí, ze kterých bylo kvůli covidu složité přicestovat, budou standardně vydávána víza. To se ale nebude týkat extrémně rizikových zemí.

Změna v uznávání očkovacích certifikátů se podle Vojtěcha bude týkat například Britů, kteří jsou často očkování vakcínou AstraZeneca vyráběnou v Indii. Dosud platí, že se v Česku musejí standardně testovat.