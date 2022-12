Od srpna se lidé dostanou na dovolenou k moři nově z českobudějovického letiště

Pro cestu na zahraniční dovolenou budou moci lidé do počátku srpna příštího roku nově využívat letiště v Plané u Českých Budějovic. První charterové lety společnosti Smartwings budou z bývalého vojenského letiště směřovat do Řecka a Turecka. Na twitteru to dnes uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) a v tiskové zprávě o tom informovali zástupci Čedoku.

Kraj je jediným akcionářem letiště od roku 2020, kdy koupil za 6,5 milionu korun od Českých Budějovic jejich padesátiprocentní podíl. Letos v létě hejtman řekl, že v roce 2024 by mohlo z letiště létat sedm až osm letadel denně. Kraj pak koncem srpna oznámil, že státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) převezme řízení budějovického letiště. Stát chce do tří až čtyř let zavést systém vzdálené věže, což znamená, že z jednoho letiště by řídil provoz více regionálních letišť.

V Česku jsou vedle Prahy čtyři veřejná mezinárodní letiště s pravidelným provozem, a to v Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.