Od Štědrého dne do 2. února bude letos hrát pražská Loreta vánoční píseň. Koledu naposledy hrála na konci 19. století, kdy se ještě melodie automatu pravidelně měnily. Název konkrétní skladby zůstane do Štědrého dne tajemstvím. Chystá se i akce Betlémské putování z kláštera do Lorety.

V rámci Betlémského putování se výjimečně zpřístupní prostory části kapucínského kláštera. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout proslulý kapucínský betlém s figurami v životní velikosti, ale také rajský dvůr kláštera, velký refektář, prostory bývalé lékárny nebo klášterní zahradu, táhnoucí se až k Novému Světu. Druhá část prohlídky je zaměřena na Loretu a vánoční motivy v ní.

Zvonohra na pražské Loretě loni v květnu zhruba po 100 letech změnila melodii. Místo písně Tisíckráte pozdravujeme Tebe mohou Pražané a návštěvníci hlavního města každou hodinu slyšet barokní mariánskou melodii Maria, Maria, nad slunce jasnější. Změna je návratem k původní tradici, kdy se melodie často měnily. V 18. století se písně střídaly třeba i desetkrát či dvanáctkrát ročně, a to podle svátků a měnících se období církevního roku.