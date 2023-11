Odboráři na školách obdrželi materiály k chystané stávce

Odboráři na školách obdrželi letáčky s odůvodněním celodenní stávky, která je chystána na 27. listopad. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství v textech uvádí, že cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství. Podle informací ČTK obdrželi zástupci škol i podpisové archy, které by měly sloužit k podpoře chystané petice. Zatím není jasné kolik mateřských, základních a středních škol se ke stávce nakonec přidá.

Nedostatky financí v českém vzdělávání by podle odborů způsobily výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. Také by to mohlo vést k nucenému omezení možnosti škol dělit třídy na menší skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, omezení volitelných předmětů nebo také ke zvyšování počtu žáků ve třídách. Stávkou by odbory chtěly také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů.