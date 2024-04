Odboráři navrhují řešit v reformě penzí příjmy, návrhy představili Pavlovi

Odboráři chtějí být součástí dalších debat o důchodové reformě. To i konkrétní výtky k chystaným změnám představili prezidentovi Petru Pavlovi. V reformě penzí je podle odborů nutné řešit nejen snižování výdajů, ale také zvýšení příjmů. Navrhují podporu porodnosti, zkrácení školní docházky s dřívějším nástupem do práce či růst mezd. Po jednání to novinářům řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Odboráři vládní návrh důchodových reformních změn kritizují. Nesouhlasí s dalším zvedáním penzijního věku nad 65 let, s nižším výpočtem nových důchodů či s podobou dřívějších penzí pro náročné profese. Prezidentovi a jeho týmu představili své výhrady a návrhy. Pavel na schůzce zdůraznil nutnost hledání konsensu vlády a opozice na reformě, aby se zaručilo dlouhodobější řešení, uvedla na síti X jeho kancelář. "Všichni by si měli uvědomit, že reforma není o politických stranách, ale o zaměstnancích a zaměstnavatelích, kteří platí do důchodového systému prostředky a kteří to mají odskákat," uvedl Středula. ČMKOS navrhuje podpořit porodnost zvýšením nabídky jeslí a školek či dávkami na třetí dítě. Doporučuje zkrátit školní docházku a vzdělávání až o tři roky, a uspíšit tak nástup mladých do práce. Prosazuje růst minimální mzdy i ostatních výdělků a potírání švarcsystému, byl by tak vyšší výběr odvodů. Radí odvádět pojistné i z dalších příjmů - z kapitálu či z tantiém, zvýšit odvody živnostníkům či důsledně pojistné vymáhat.