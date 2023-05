Odboráři předali výboru petici proti zvyšování důchodového věku na 68 let

Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) předali sněmovnímu petičnímu výboru petici proti zvyšování důchodového věku na 68 let a za dřívější odchod do penze zaměstnanců v náročných profesích. Podle předsedy výboru Tomia Okamury (SPD) má zhruba 82 tisíc podpisů. Na tiskové konferenci uvedl, že veřejné slyšení k petici ve Sněmovně by se mohlo uskutečnit 6. června. Podle Okamury jde počtem podpisů o největší petici, kterou v tomto volebním období výbor obdržel. Sám stojí na straně petentů a pod petici se ještě podepíše. Vláda podle šéfa ČMKOS Josefa Středuly předložila návrh důchodové reformy, kde místo toho, aby zablokovala věk odchodu do důchodu na 65 letech, stanoví takzvaný nekonečný věk odchodu do penze. Při ustavení petice odboráři zvolili věk 68 let, neboť se daná hranice v té době na veřejnosti probírala. Uvedl také, že český zaměstnanec ve srovnání s německým navíc během svého ekonomicky aktivního života odpracuje o 11 let více z důvodu delší pracovní doby. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zhruba před třemi týdny představil reformní změny ke zmírnění zadlužování důchodového systému a k zajištění jeho udržitelnosti. Důchodový věk by se měl nově nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Penze by měla trvat v průměru 21,5 roku. Zaručený důchod by měl odpovídat 20 procentům průměrné mzdy. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes.