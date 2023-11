Odboráři v Česku protestovali proti krokům vlády. Kabinet pod tlakem neustoupí, zdůraznil premiér

Na pondělí odbory vyhlásily stávku na protest proti krokům vlády. Do stávky proti úsporným opatřením nebo důchodové reformě se zapojila řada firem, úřadů i škol. Tisíce odborářů a odborářek pak dorazily do Prahy na protestní pochod a demonstraci. Premiér Petr Fiala se proti stávce vymezil. Vláda podle něj pod tlakem neustoupí od snahy ozdravit veřejné finance. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti,“ řekl.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci či nedostatku peněz na školství. Stěžují si i na to, že s nimi vláda nehledá kompromis.

Protest iniciativy Studenti pro školství na podporu učitelů a proti změnám, které ministerstvo školství navrhuje ve financování škol | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Stávka se podle odborových předáků koná ve všech krajích v řadě firem či úřadů. Někde se práce zastavila na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den. Protestují i zaměstnanci v průmyslových provozech a zavřené zůstaly i některé školy. Podle školských odborářů zcela zavřelo nebo omezilo provoz 74 procent všech regionálních škol.

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové se aktivně zapojilo přes 7 tisíc škol, což znamená největší stávku za 30 let.

Školské odbory usilují o víc peněz pro školství, hlavně aby se snižovaly platy nepedagogických pracovníků, tedy kuchařek, hospodářek, ale i asistentů učitelů. Zároveň se jim nelíbí návrh vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu.

„Stávkujeme proto, že vláda podle nás neplní vládní prohlášení a premiér i ministr školství si můžou říkat, co chtějí, a manipulovat s čísly. Jde nám o to, aby vzdělávání bylo prioritou. Ty dva roky, co jsme zažili, byly ošizenou prioritou,“ řekl šéf školských odborů František Dobšík.

Ke stávce se připojili i mnozí ředitelé a učitelé sdružení ve spolku Učitelská platforma.

„České školství zažívá ojedinělé období sjednocení jeho pracovníků za jediným cílem – a tím je kvalita vzdělávání. Nám učitelům opravdu nejde zdaleka jen o naše platy, jak mnozí tvrdí, jde nám o to, aby naši žáci nepřišli o možnosti, které jim české školy dosud nabízejí – ať už je to možnost profilace ve volitelných předmětech, nebo třeba vyvážené teplé jídlo jednou denně,” uvedla Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.

Budeme protestovat, pokud vláda nebude jednat

Po jedné hodině odpolední začala na Malostranském náměstí v Praze demonstrace s názvem Za lepší budoucnost ČR. Dorazili na ni odboráři a odborářky z regionů z celého Česka, pro některé z nich vypravily jejich organizace autobusy. Na náměstí přišli pochodem od Rudolfina. Průvod lidí s řadou transparentů i státních vlajek či vlajek odborových svazů vedl mimo jiné kolem sídla ministerstva financí, před kterým účastníci bučeli a křičeli.

Na náměstí pak vystoupili odboráři s projevy, které doprovázel hlasitý pískot a troubení lidí. Jako první se k mikrofonu postavil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který lidem poděkoval za to, že přišli. Připomněl, že odboráři protestují, protože se jim nelíbí vývoj Česka za současné vlády.

Josef Středula | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Kritizoval také přístup vlády k sociálnímu dialogu. „Sociální dialog není to, že se sejdete ve stejné místnosti, ale to, že hledáte společně cestu a kompromisy, které by pomohly všem,“ uvedl.

„Musí pan premiér jezdit do Německa zjišťovat ceny, místo toho aby se zeptal nás?“ zeptal se davu lidí Středula, který naznačil, že lidem i kvůli vládě klesla životní úroveň. „Ne,“ odpověděli mu. „Myslíte si, že vláda České republiky ví, jak se normálním lidem žije?“ zeptal se Středula. „Ne,“ odpověděli opět lidé na náměstí. „Demisi,“ skandovali potom protestující.

Předseda Českého lékařského odborového klubu Martin Engel na demonstraci uvedl, že lékaři a zdravotníci nechtějí, aby jejich protest poznamenal péči o pacienty. „Nenechme se postavit proti sobě. Chceme pro vás pacienty a nás zdravotníky zachovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči,“ uvedl.

Po demonstraci předáci odborových svazů uvedli, že jsou spokojení s protesty proti vládě. Podle Středuly jsou odboráři připravení k pokračování protestních akcí, pokud s nimi vláda nebude jednat. Kabinet by se měl podle odborového předáka zamyslet nad tím, jak za dva roky zvládl sjednotit lidi proti sobě. Ministři by podle něj měli odbory kontaktovat a začít skutečně vyjednávat.

Už před stávkou Středula řekl, že věří v to, že kabinet po stávce a protestech k nějakým opatřením a ústupkům přikročí.

Není kam ustupovat

Petr Fiala | Foto: Vláda České republiky

Premiér Petr Fiala (ODS) ale řekl, že vláda nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí, které slíbila voličům. Schválený ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou tak podle něj nezbytné kroky. „Je to nutné, není kam ustupovat,“ uvedl Fiala. „Některé věci nevyvolávají potlesk, ale jsou nutné,“ dodal.

Premiér opět odmítl důvody, kterými odbory zdůvodnily svůj protest. Vláda s odbory podle něj dlouhodobě jedná, sociální dialog by mohl fungovat dobře. Zájem domluvit se by ale musely mít obě strany, řekl na adresu odborů. „Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, ne za této atmosféry, to žádné jednání nemá smysl. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala.

Odborový svaz KOVO | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Za protesty vidí snahu odborářských předáků zviditelnit se. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ prohlásil. Poukázal na to, že balíček byl již schválen na všech úrovních. Nevidí důvod nyní něco na balíčku měnit, protože by se vláda odchýlila od toho, co slíbily vládní strany svým voličům. „Není kam ustupovat,“ zdůraznil Fiala.

Vít Rakušan | Foto: Vláda České republiky

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na sociální síti X uvedl, že stávka ho mrzí. Je ale přesvědčený o správnosti opatření, proti kterým se stávkující vymezují. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se proti stávce vymezil s tím, že jednání odborářů považuje za nátlakové a konfrontační. Na sociální síti X napsal, že není možné plošně přidávat peníze pro školství, zdravotnictví a důchody bez toho, že se zajistí efektivní fungování těchto oblastí.

„Protest respektuji, ale jeho forma není v tuto chvíli úplně nejšťastnější," řekl pro Českou televizi lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Prostor pro dialog podle něj pořád existuje.

Opozice protesty odborářů podporuje. Vláda by měla okamžitě odstoupit, řekl šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Protesty podle něj způsobila vláda tím, že nezvládla inflaci, způsobila zvýšení cen energií a odradila zahraniční investory.

První místopředseda ANO Karel Havlíček kritizuje kabinet za to, že je asociální. Podle něj vláda s odboráři dostatečně nejedná. Jak řekl Českému rozhlasu, pro stávkující má proto pochopení.

„Oni už se nemůžou dívat na to, jakým způsobem vláda neplní svoje sliby, jakým způsobem se neustále vymlouvá na minulost. Nemohou se dívat na to, že mají nekompetentní, neschopné ministry. Podařilo se jim spojit zaměstnavatele, zaměstnance, privátní i veřejný sektor. A to v takové míře, jak tedy nebylo od revoluce,“ poznamenal.

Podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury vláda nedělá dost a nenaslouchá zaměstnancům, zaměstnavatelům ani podnikatelům. Kabinet by měl podle něj podat demisi.