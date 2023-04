Odborné společnosti: Nedostatek dětských lékařů nevyřeší změna vzdělání

Nedostatek dětských lékařů podle odborných společností pediatrů a neonatologů nevyřeší změna vzdělávání. Pediatrů nyní získává atestaci dostatek, často ale ženy do ordinací chodí až po mateřské. Uvedli do odborníci na tiskové konferenci České pediatrické společnosti (ČPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) v ČR zanikají desítky ordinací ročně, problém chce řešit návratem k samostatnému studijnímu oboru. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na jejich kongresu minulý měsíc uvedl, že o změnách vzdělání chce jednat. Samostatný studijní obor byl v letech 2004 až 2017. Podle předsedy ČPS Jiřího Bronského ale v těchto letech atestovalo lékařů nejméně v posledních 20 letech a ani praktických dětských lékařů obor neprodukoval dostatek. Studijní obory se spojily v roce 2017 a celkové počty studentů začaly stoupat po čtyřech letech, které studium pediatrie trvá. Za nedostatkem dětských praktiků vidí Bronský odchod silné generace, která nastoupila do praxe v 90. letech, do důchodů.