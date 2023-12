Odborníci: Ceny starších bytů budou v příštím roce pravděpodobně stagnovat

Ceny starších bytů budou v příštím roce pravděpodobně stagnovat nebo mírně růst v řádech jednotek procent. Očekává se tak podobný vývoj jako ve druhé polovině letošního roku. Objem poskytnutých hypoték by měl mírně vzrůst, průměrné sazby by ale neměly klesnout pod čtyři procenta. Byty tak pro většinu lidí zůstanou hůře dostupné a poroste stále nedobrovolný zájem o nájemné bydlení. Ceny za pronájmy by proto v roce 2024 klesat neměly. ČTK to řekli odborníci z oblasti realit a bankovních úvěrů.