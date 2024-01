Odborníci doporučili zbořit uzavřenou část pražského Libeňského mostu

Odborníci doporučili zbourat nyní uzavřený tzv. inundační most u pražské Palmovky, který je součástí Libeňského soumostí. Silničáři počkají na platné stavební povolení a pak zahájí demolici mostu, který je v havarijním stavu. Práce by mohly začít letos v dubnu. ČTK to řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Historického Libeňského mostu přes Vltavu se práce nedotknou a zůstane v provozu. Most v části přes Vltavu nevykazuje zásadní problémy a není potřeba jej uzavírat. Libeňský most byl postaven v letech 1924 až 1928. V té době šlo o nejdelší silniční most v Praze. Po proudu řeky je v Praze patnáctým mostem, vede po něm i tramvajová trať.