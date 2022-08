Odborníci hledají způsoby, jak učit zeměpis v době internetu a navigace v mobilu

Zeměpis by neměl zmizet z českých škol ani v době, kdy si žáci mohou různé geografické údaje najít na internetu a k orientaci v terénu využívají navigaci v mobilech. Rozvoj technologií podle odborníků naopak zvyšuje nároky na to, aby se žáci v získaných datech uměli zorientovat, čemuž je potřeba uzpůsobit výuku na základních i středních školách. Právě nové trendy jsou tématem nadcházející Letní geografické školy v Brně. "To, čemu potřebujeme mladé lidi učit, je takzvaná kartografická gramotnost, aby se naučili v mapách číst a lépe využívat obrovské množství dat a informací, které je v nich uloženo a které získáváme právě díky moderním technologiím, jako je dálkový průzkum Země," uvedl Vladimír Herber z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který letní školu v Brně organizuje 30 let. Setkání absolventů a studentů zeměpisu s učiteli a lidmi z praxe se koná 23. až 25. srpna.