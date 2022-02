Odborníci kritizují rekonstrukci hradu Helfštýn na Přerovsku

Četné zásahy do autentické hmoty stavby včetně bourání pozdně gotického zdiva provázely podle Českého národního komitétu (ČNK) ICOMOS, tedy Mezinárodní rady pro památky a sídla, rekonstrukci paláce hradu Helfštýn na Přerovsku. Podle členů Vědeckého výboru pro hrady a zámky ICOMOS nebyly při rekonstrukci zastoupeny moderní a nadčasové aspekty péče o architektonické dědictví. Ochranné zastřešení stavbu nechrání a do konstrukcí zatéká, uvedl v tiskové zprávě mluvčí organizace Jan Štoll. Rekonstrukce přitom loni získala Českou cenu za architekturu - hlavní cenu jedné z největších tuzemských architektonických cen. Hrad Helfštýn je jeden z největších hradů v ČR a je jednou z nejnavštěvovanějších památek v Olomouckém kraji. Zchátralý renesanční palác začali stavbaři opravovat v září 2017 a práce trvaly do srpna 2020. Rekonstrukce stála přes 90 milionů korun a dohlížel na ní Národní památkový ústav (NPÚ).