Odborníci: Třicet procent dětí do šesti let se potýká s vadou nohy

S vadou nohy se potýká 30 procent dětí do šesti let. V dospělosti má získané vady polovina populace. V Brně na módních veletrzích Styl a Kabo se na tom shodli lékaři, podiatři pečující o zdraví nohou i výrobci a prodejci obuvi. Na veletrzích se uskutečnilo 2. mezinárodní podiatrické sympozium, jehož organizátorem je Česká obuvnická a kožedělná asociace s Českou podiatrickou společností. Hlavním tématem byla zdravá noha a zdravá obuv. Podle odborníků by měla být správná péče o nohy od narození až po stáří samozřejmostí, avšak výzkumy potvrzuj chabou znalost problematiky. Podle dat se společnost v současnosti potýká s 30 procenty dětí do šesti let, u kterých jsou zjištěny získané vady, přestože se 99 procent dětí narodí se zdravýma nohama. V dospělosti má získané vady nohou už 50 procent populace a pouhé jedno procento přišlo k vadě po úrazu a jedno procento se s ní narodilo.