Odborník: Nahrazení známek jiným hodnocením jen na vysvědčení je nesystémové

Nahrazení známek slovním nebo kriteriálním hodnocením jen na vysvědčení školáků je nesystémové. Rušení klasifikace by měla předcházet změna výuky a komunikace s rodiči dětí. Bez toho hrozí, že bude změna školami přijatá jen formálně. ČTK to řekl odborník na vzdělávání Petr Hopfinger z organizace Učitel naživo. Reagoval tak na záměr ministerstva školství (MŠMT) zrušit známky na vysvědčení žáků v prvních až třetích třídách základních škol (ZŠ). Mluvčí resortu Aneta Lednová již dříve ČTK řekla, že všechny ZŠ by známkování pro hodnocení dětí v prvních třech ročnících měly přestat používat nejdříve od školního roku 2025/2026.

Podle ministerstva hodnocení známkou komplikuje až znemožňuje důsledné sledování individuálního pokroku žáka. Zvláště pro prvňáčky je známkování demotivující a pravděpodobně souvisí s častými odklady školní docházky v Česku, uvedlo MŠMT.

Resort podle Lednové změny v hodnocení připravuje v souvislosti s novými učebními plány pro školy. Výkon dítěte v polovině a na konci školního roku by se tak nově měl posuzovat podle několika kritérií, která se budou odvíjet od výukových cílů.