Odbory a vláda se dnes nedohodly na úpravě platů, jednat budou 7. června

Odbory a vláda se dnes nedohodly na úpravě platů ve veřejné sféře kvůli inflaci. Předáci požadují zachování kupní síly výdělků, tedy dorovnání inflace. Žádají přidání od července. Další jednání se uskuteční 7. června. Po jednání to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle něj by premiér Petr Fiala (ODS) chtěl mít dohodu do poloviny června, kabinet dnes ale s návrhem nepřišel. Odboráři pohrozili protesty, pokud se nedozvědí 7. června řešení. Ve stejný den chce vláda jednat i o růstu minimální mzdy, to i se zaměstnavateli.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bude mít vláda 7. června ráno údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) o růstu platů v první polovině roku. "Je třeba sledovat a provazovat to, co se děje v sektoru firemním, a zohledňovat to pro sektor státních zaměstnanců," uvedl. Vláda podle něj hledá cesty, jak lidem při růstu inflace pomoci v druhém pololetí. Dnešní jednání vnímala podle ministra jako start jednání, při kterém vyslechla pohled na situaci od zástupců odborů jednotlivých sektorů.

"Nenašli jsme žádnou dohodu. Dokonce vláda nepřišla s žádným konkrétním návrhem... Nepožadujeme nárůst platů, požadujeme, aby platy neztratily kupní sílu. Vláda nás požádala o trpělivost. Ta má ale také své hranice. Doufáme, že zaměstnanci ještě těch 13 dnů trpělivost mít budou. Pokud 7. června k dohodě nedojde, budeme diskutovat o dalších akcích," řekl Středula. Podle Jurečky čelí země bezprecedentní situaci,"která tu nebyla 80 let", a Středula by měl vnímat realitu včetně tempa zadlužování země.