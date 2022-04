Odbory chtějí v příštích letech prosazovat zkrácení pracovní doby či změny daní

Odbory se chystají v příštích čtyřech letech prosazovat zkrácení osmihodinové pracovní doby v Česku o půl hodiny bez snížení výdělku, dřívější penzi pro náročné profese a uzákonění pětitýdenní dovolené. Bránit chtějí zvyšování plateb od pacientů ve zdravotnictví i snižování sociálních odvodů. Usilovat chtějí o změny daní. Postup do roku 2026 a úkoly pro předáky schválili dnes odboráři Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) na sjezdu v Praze. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s celkem 270.000 členů. Do spoření na stáří chtějí odboráři víc zapojit zaměstnavatele. ČMKOS v programu připomíná i tlak na přibližování českých výdělků k příjmům v západních státech. Centrála chce podporovat modernizaci a přechod na práci s vyšší přidanou hodnotou. Zmiňuje digitalizaci, umělou inteligenci a inovace.

Odborový předák Josef Středula by případně kandidoval na prezidenta po získání podpisů občanů. O své účasti v prezidentské volbě uvažuje. Řekl to na přímý dotaz odborářů, zda bude kandidovat. Uvedl, že podmínkou jeho zapojení do volby bylo obhájení předsednické funkce v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS) a že o hlasy členů odborů extrémně stojí. Prezident Miloš Zeman dnes při své návštěvě odborářské akce odboráře poprosil, aby Středulu ke kandidatuře přemluvili. Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku, Zeman už kandidovat nemůže.